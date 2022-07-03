Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, yaptığı ziyaret dolayısıyla Büyükelçi Demirer'e teşekkür etti. Alpkılıç, Ahmet Rıza Demirer'e milli takım forması takdim etti.

Ahmet Rıza Demirer, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın Batı Kudüs'te kamp yaptığı otelde genç atletlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika

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