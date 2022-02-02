Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu, Batı Şeria'nın Salfit ilini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Salfit kentine ziyarette bulundu.

Salfit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirer kente yaptığı ziyaret sırasında Salfit Belediye Başkanı Abdulkerim Zubeydi ile bir araya geldi.

Demirer ve Zubeydi kentte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) tamamladığı projelerin bulunduğu bölgeler ile İsrail işgali tehdidi altındaki bölgelerde incelemede bulundu.

Görüşmede, Zubeydi, Türk ve Filistin halkları arasındaki derin ilişkilere vurgu yaparak, Demirer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zubeydi ayrıca, Türkiye'nin Filistin halkına özellikle Salfit kentine verdiği sürekli ve kalıcı destek için Demirer'e teşekkür etti.

Demirer de, Filistin ve Türkiye arasındaki iş birliği ufkunu güçlendirmenin önemini vurguladı.

Açıklamada, Salfit Belediyesi'nin Konsolosluk ve TİKA aracılığıyla Türk hükümetine yeni proje taleplerini ilettiği kaydedildi.

TİKA, Osmanlı dönemine ait birçok yapının da bulunduğu Salfit kentindeki tarihi Eski Şehir bölgesinde restorasyon faaliyetleri yürütmüştü.