Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Demirer, El-Halil kentini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentine ziyarette bulundu.

El-Halil Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirer kente yaptığı ziyaret sırasında Vali Cebrin el-Bekri ile bir araya geldi.

Görüşmede, her alanda tecrübe paylaşımı ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik projeleri destekleme konusunda iş birliği yolları ele alındı.

El-Halil ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Demirer, Türkiye ile Filistin arasında her düzeydeki ortaklığın derin boyutuna vurgu yaptı.

Demirer, ortaya atılan tüm fikirler ve meselelerde tam iş birliğine hazır olunduğunu dile getirdi.

El-Halil Valisi Bekri de Demirer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin ve Türk halklarını her düzeyde birbirine bağlayan ilişkilerin derinliğini vurguladı.

Türkiye'nin Filistin meselesini ve Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkını destekleyen tutumundan övgüyle söz eden Bekri, Demirer'e kentteki mevcut durumu anlattı.

Bekri, İsrail'in El-Halil'deki ihlallerinden ve burada inşa edilen Yahudi yerleşim birimleriyle kentteki Yahudileştirme çabalarından söz etti.

El-Halil'in İsrail kontrolündeki kısmında 400 Yahudi yaşıyor ve bunları yaklaşık 1500 asker koruyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.