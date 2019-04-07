Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kültür Elçileri Kocaeli'de Buluştu

Türkiye'nin Kültür Elçileri Kocaeli'de Buluştu

1 saat önce

Kocaeli'de eğitim için 106 ülkeden gelen yüzler ce öğrenci düzenlenen etkinlikle kültürlerini tanıttı.

Türkiye'nin Kültür Elçileri Kocaeli'de Buluştu, System.String[]
Kocaeli'de eğitim için 106 ülkeden gelen yüzler ce öğrenci düzenlenen etkinlikle kültürlerini tanıttı.

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören 106 ülkeden bin 700'ye yakın yabancı öğrenci 6- 7 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte buluştu. Bu yıl Türkiye çapında "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" teması ile 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Buluşması; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KISA), Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler iki gün sürecek.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen öğrenci buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Çağdaş Aydınoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, KİSA Başkanı Fatih Karaçoban ve etkinliğe destek veren kurumların temsilcileri katılım gösterdi. Etkinlikte konuşan UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, "12 yıldır şehirlerde ve ülkelerde bir aradayız. Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız ve kardeşiz. Türkiye genelinde 150 bine yakın misafir öğrencimiz var. Biz onları bağrımıza bastık. Bugün etkinliğimize destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Büyükşehir belediye başkanı olarak ilk program konuşmamı burada gerçekleştirdiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. Etkinliğin sloganı da olan adil bir dünyayı mümkün kılmak bizim elimizde. Burada kardeşlik ve huzur var. Bunu hayal ederek bir adım atabiliriz. Burada bulunan her bir öğrencimiz bizim kültür elçilerimiz. Buradaki programı uluslararası ilişkiler boyutunda zenginleştirerek, üniversitemiz ile birlikte bir çalışma yapabiliriz" diye konuştu.

Alana kurulan stantlarda ziyaretçilere kendi ülkelerinin kültürünü tanıtan öğrenciler, ilgiden oldukça memnun kaldı. İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor ekibi, Yemenli, Afganistanlı ve Moğolistanlı öğrenciler açılışta yöresel oyunlarını sergiledi. İzleyenlerden tam not alan oyunlarda öğrencilerle birlikte vatandaşlar da doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı buluşmada müzik, dans ve eğlence gün boyu devam etti. Uluslararası öğrenciler tarafından büyük emeklerle hazırlanan ülkelerine ait yemekler alanı ziyaret eden vatandaşlara sundu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:54 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Yaşam
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