Türkiye'nin Kültür Elçileri Kocaeli'de Buluştu

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Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!

Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık