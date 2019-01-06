Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı"

"Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:10 

İbrahim Kalın, Türkiye, Ekonomi
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