"Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, " Türkiye
'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:10
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