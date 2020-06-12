Türkiye'nin kuşkonmaz üretim merkezlerinden Eskişehir'de hasat başladı - Son Dakika

Türkiye'nin kuşkonmaz üretim merkezlerinden Eskişehir'de hasat başladı

Yılda yaklaşık 600 tonluk üretim kapasitesi bulunan ve dünyanın dört bir yanına ihraç yapılan, Türkiye'nin en önemli kuşkonmaz üretim merkezlerinden olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde hasat dönemi başladı.

Türkiye'nin kuşkonmaz üretim merkezlerinden Eskişehir'de hasat başladı, System.String[]

Yılda yaklaşık 600 tonluk üretim kapasitesi bulunan ve dünyanın dört bir yanına ihraç yapılan, Türkiye'nin en önemli kuşkonmaz üretim merkezlerinden olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde hasat dönemi başladı.


Yemeklerde, salatalarda, çorbalarda kullanılabilen ve içerisinde barındırdığı besin değerleriyle önemli bir bitki olan kuşkonmazın hasat mevsimi başladı. Türkiye'nin en önemli kuşkonmaz üretim yerlerinden olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde de kuşkonmazı tarlalardan toplayıp sofralara ulaştırmak için çalışmalar hızla sürüyor. Yıllık yaklaşık olarak 600 tonluk üretim kapasitesi taşıyan bu bölgeden de kuşkonmazlar tüm Türkiye'nin yanı sıra Singapur, Katar, Romanya, İsviçre, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkeye gönderiliyor. Her sene artan üretim kapasitesi ile birlikte kuşkonmaz bitkisi Türkiye için önemli bir ihracat kaynağı haline gelirken Eskişehir'de de kuşkonmaz üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.


"Türkiye'ye çok daha fazla kuşkonmazın ekilmesi lazım"


Konuyla ilgili konuşan üreticilerden Arman Badur, Sarıcakaya ilçesinde bulunan 600 dönümlük arazide üretilen kuşkonmazların Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere pek çok bölgede talep edildiğini ifade etti. Üretim hacminin arttırıldığı takdirde kuşkonmazın Türkiye'nin ihracatı için ciddi bir gelir kapısı olacağını da belirten Badur, "Hem kendi üretimimizden gelen hem de sözleşmeli üreticilerimizden gelen kuşkonmazlarımız burada işleniyor. Buradan hem yurt içi hem yurt dışı pazarlara gidiyor. Yurt içinde tüm yerel ve ulusal zincirlere ve toptancılara ürün tedarik ettiğimiz gibi online satış da yapıyoruz. Doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz. Yurt dışında da 6 farklı ülkeye ihracatımız var. Uzak Doğu'ya, Avrupa'ya hem de Yakın Doğu'ya ihracatlarımız sürüyor. Bunun için hacmimizin artması gerekiyor. Sözleşmeli üreticilerimiz ile çalışıyoruz. Türkiye'ye bugün geldiğimiz 600 dönümden çok daha fazla kuşkonmazın ekilmesi lazım ki ihracatta ciddi boyutlara ulaşabilelim ve döviz anlamında çok ciddi bir gelir kapısı olsun" şeklinde konuştu.


"Sadece Avrupa'da 150 bin ton ithal ediliyor"


Kuşkonmaz üretim hacimlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Badur, üretilen yıllık 600 ton kuşkonmazın uluslararası piyasada düşük bir rakam olduğuna dikkat çekti. Yalnızca Avrupa'nın senede 150 bin ton kuşkonmaz ithal ettiğini sözlerine ekleyen Arman Badur, ciddi bir üretimle Türkiye için önemli ihracat imkanı doğacağını söyledi. Badur yaptığı açıklamada, "Kuşkonmaza 15 yıl kadar önce 50 dönüm ile başladık. Bugün bizim 350 dönüm ürün aldığımız yerimiz var. Sözleşmeli üreticilerimiz de bir bu kadar. Onlardan gelen ürünlerle beraber önümüzdeki seneden itibaren 600 dönümden ürün alacağız. Bu yaklaşık 200-250 ton ürüne tekabül ediyor. Önümüzdeki yıllarda tam kapasiteye ulaşmamızla 600 tonu geçecek. Bu bizim için büyük ama kuşkonmazın uluslararası piyasasına baktığınızda düşük bir rakam. Çünkü sadece Avrupa'da 450 bin tonluk tüketim var. Bunun da 300 bin tonu Avrupa'da üretilip 150 bin tonu ithal ediliyor. Dolayısıyla ciddi bir üretimle çok önemli bir ihracat imkanı olacaktır" ifadelerini kullandı.


"Kuşkonmazın üretimi ve yaygınlaştırılması için çabalayacağız"


Konuyla ilgili konuşan Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ise kuşkonmaz ekiminin yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştirileceğini ifade ederek şu şekilde konuştu:


"Sarıcakaya çok özel bir bölge. Bu iklimine de yansıyor zaten. Eskişehir ikliminden farklı bir bölgede yaşıyoruz. Burada tarımsal üretim sebze üzerine ağırlıkta. Ancak kuşkonmaz vadisi projesi kapsamında Sarıcakaya'da katma değerli bir ürün yetiştirme anlamında kuşkonmaz üretimi yapılmakta ve bu ürünümüz ihraç edilmektedir. Biz kaymakamlığımız olarak kuşkonmaz üretimini daha da yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştiriyoruz. Kuşkonmazın üretimi ve yaygınlaştırılması için çabalayacağız. Çok özel bir bitki. Bu özel bitkinin de yetiştirilmesi için Sarıcakaya'da çok önemli 3 bileşenin olması gerekiyor. Toprak, su ve hava bileşenlerinin bu bitkiye kattığı çok önemli bir değer var. Bu topraklarda da bu bitkinin yetişmesi bizim için önemli. İnşallah ilerleyen dönemlerde kuşkonmaz vadisi projesi kapsamında bunun yaygınlaştırılması, halkımızın da ekmesini sağlamaya çalışacağız." - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kuşkonmaz üretim merkezlerinden Eskişehir'de hasat başladı - Son Dakika Ekonomi

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