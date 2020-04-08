Türkiye'nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya tıbbi yardımlarını... - Son Dakika

Türkiye 'nin Kuzey Makedonya , Karadağ , Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova 'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara 'dan havalandı.

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Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi