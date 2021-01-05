Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yarın yağışlar etkili olacak - Son Dakika

Orta Karadeniz Bölgesi, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde yarın yağmur, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz Bölgesi, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Antalya çevreleri, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri ile sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağış tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Doğu Karadeniz'in doğusu ile Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.