Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için "kuvvetli sağanak" uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar gök gürültülü kuvvetli sağanak görüleceği uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre bugün akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.