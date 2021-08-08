Türkiye'nin lahana üretim merkezlerinden Niğde'de verim ve kalite yüzleri güldürdü

Türkiye'nin lahana üretiminin önemli kentlerinden Niğde'de, ürünün verimi ve kalitesi üreticiyi sevindirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, kentte yaklaşık 900 çiftçinin lahana ürettiğini, bu sene yaklaşık 20 bin dekar alanda 140 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Baş, merkez ile Bor ve Ulukışla ilçelerinde ekim alanlarının yaygın olduğunu dile getirerek, "Lahana tarlada 3-4 lira arasında satılıyor. İnşallah bundan daha yükseğe de satılır." dedi.

Lahanadaki en büyük sorunun depolama olduğuna değinen Baş, bununla ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı.

Lahanada ihracat hazırlıkları

Baş, lahananın ihracatına yönelik çalışmalarının da olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin sayılı illerinden birisiyiz. Birçok üretim kalemimiz var, ilk sırada veya ilk 3'te olduğumuz ürünler var. Elma ile ilgili bir çalışmamız var. Elmanın ihracatı devam ediyor ama farklı firmalara farklı ihracat modeliyle bir çalışma yapıyoruz. Bu konuya lahanayı da dahil ettik. Geçen hafta ziyaretimize gelen İstanbul merkezli birkaç firmamızla görüştük, 'lahana ihracatını nasıl yapabiliriz?' diye sorduğumda onlar da bir çalışma içerisine girdiler. Lahananın çok tüketildiği birkaç Batı Asya ülkesine ihracat için çalışma planlanıyor. Belki bu sezona yetişemeyebilir ama önümüzdeki yıldan itibaren inşallah başlangıç yaparız."

Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal da kendisinin de ekim yaptığı Hüsniye köyünde yaklaşık bin dekar alanda lahana yetiştirildiğini ifade etti.

Lahanada kalite ve verimin çok güzel olduğunu vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

"Lahanada pazar sorunu halledilir yığılma önlenirse sorunlarımızın büyük bir kısmı çözülecek. Depolama sisteminin ve ihracatının olmaması yığılmada etkili oluyor. Geçen sene lahananın tanesi 1-2 liraya satılıyordu, bu sene 3-4 lira arasında satılıyor. Girdilere göre para değil ama hiç değilse birden bire fiyatlarda düşme olmadı. Ürün de kaliteli, pazar sorunumuz çözüldüğü zaman çok fazla sıkıntımız kalmayacak."