Türkiye'nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın, Amerikan Yeşil Binalar Derneği (USGBC) tarafından düzenlenen yeşil bina sertifikasyonu olan Leed-Gold sertifikası almasıyla Türkiye'nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonu olduğu açıklandı.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi'nin tasarım, inşaat ve devreye alma aşamalarında Leed sertifikasının birçok farklı gerekliliklerini sağlayarak Leed-CS (Çekirdek ve Kabuk) kategorisinde Gold derecesi almaya hak kazandığı ve Türkiye'nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonu olduğu açıklandı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın işletmesini yapan konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre projenin 2019 itibarı ile Türkiye'nin, Avrupa'da en fazla Leed sertifikalı binalar istatistiğinde 1 numaraya yükselmesine de katkıda bulunduğu belirtildi. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın en fazla dikkat çeken özelliklerinden birinin ise "Yağmur Suyu Toplama Sistemi" olduğu açıklamada vurgulandı. Çatıya düşen yağmur suyunun toplandığı 240 ton kapasiteli 2 adet su deposu bulunduğuna dikkat çekildiği projede, yağmur sularının filtrasyondan geçirildikten sonra hem peyzaj sulamasında, hem de klozet rezervuarlarında yeniden kullanıldığı hatırlatıldı.Sisteme eklenen armatürler ve çift basmalı rezervuarlar ile birlikte toplamda yüzde 56 su tasarrufuna ulaşılabildiği de dile getirildi.

"Çatı tasarımı sayesinde daha az enerji tüketiyor"

Gün ışığından maksimum oranda faydalanmak açısından çatıda ışık alabilecek büyük alanlar bırakıldığı, bina içindeki civa içermeyen aydınlatma armatürlerinin otomasyon sistemi ile entegrasyonu sayesinde gün ışığı miktarına göre yanması sağlanarak, gün içinde daha az enerji tüketimi ve önemli seviyede enerji verimliliği sağlandığı duyuruldu. Cephe tasarımında ısı iletim katsayısı düşük olan teknolojik camlar kullanılırken, ısıtma, soğutma sistemleri ve kullanılan pompalar da enerji verimliliği yüksek modellerden seçildiği de belirtildi.

"Enerji tasarrufu sağlandı"

Yapılan Enerji Simülasyonu sonucunda, Amerikan standartlarına uygun yapılan referans bir bina ile kıyaslandığında enerjinin yüzde 14,6 daha verimli kullanıldığı ve havalandırma kanallarından verilen havanın standartlardan yüzde 30 daha temiz olduğunun kanıtlandığı açıklandı. 6 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 1.850 araç kapasiteli kapalı ve 60 araç kapasiteli açık otoparkta bisiklet park yerleri de yer alıyor. TCDD'nin düzenlemiş olduğu ihale sonucu, Cengiz, Limak ve Kolin şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve halen işletmesi devam eden projede tren garının yanı sıra 134 odalı bir otel, 164 mağazadan oluşan bir AVM ve 4.500 metrekare ofis alanı bulunuyor. Günlük 50.000 yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip olan garda 6 adet peron ve 26 adet bilet gişesi yer alıyor.(Fotoğraflı)

- Ankara