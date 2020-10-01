Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden "Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmaması" uyarısı - Son Dakika

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden "Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmaması" uyarısı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunun örneklerine daha önce de maalesef rastlanmıştı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunun örneklerine daha önce de maalesef rastlanmıştı. Türkiye'nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de bir gazetenin bugün manşetten yayımladığı, Türkiye ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile ilgili iddiaların yer aldığı habere ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Açıklamada, 29 Eylül'de bir özel televizyon kanalındaki programda cumhurbaşkanı adaylarından biri tarafından dile getirilen ve gazete manşetinde söz konusu programa dayandırılarak ileri sürülen iddiaların gerçekle hiçbir alakası olmadığı belirtildi.

İleri sürülen iddiaların, Türkiye ile bir karşıtlık yaratmanın seçim stratejisi olarak benimsenmesinin yansımaları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bunun örneklerine daha önce de maalesef rastlanmıştı. Türkiye'nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'de tüm dünyada etkili olan salgın yüzünden yaşanan gerek ekonomik daralma, gerek sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, seçim yasakları yüzünden aksamaması için gösterdiği olağanüstü çabayı seçime müdahale olarak yansıtmanın hiçbir izahı yoktur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, salgınla mücadelenin daha düzenli yürütülebilmesi için bir hastane inşaatını zamanında bitirmek üzere yapılan geceli gündüzlü çalışmaları, bütün hanelerde su sıkıntısı çekilirken hava koşullarına rağmen günde üç vardiya çalışan ekiplerin gayretlerini ve ekonomik daralmayı telafi edebilmek için toplumun her katmanına yapılan katkıların seçime müdahale olarak görülmesinin anlaşılabilir olmadığı kaydedildi.

"Söz konusu ifadelere karşı hukuki işlemler için çalışmalar başlatılmıştır"

Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri çalışmalar nedeniyle KKTC'ye gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınıyor, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bırakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun bütün kurumları, Kuzey Kıbrıs Türk seçmeninin tercihinin kutsal bir hak olduğu bilinciyle hareket etmeye devam etmektedir ve edecektir. Söz konusu gazete manşetindeki çirkin ifadelere karşı gereken hukuki işlemler için çalışmalar başlatılmıştır."

Lefkoşa, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden 'Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmaması' uyarısı - Son Dakika

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