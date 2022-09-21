Büyükelçi Başçeri, Türkiye Badminton Milli Takımı'nın KKTC'li sporcusu Deniz'i kabul etti - Son Dakika
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Büyükelçi Başçeri, Türkiye Badminton Milli Takımı'nın KKTC'li sporcusu Deniz'i kabul etti

21.09.2022 14:22

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan ve Türkiye Badminton Milli Takımı ile 2 altın madalya kazanan Nehir Deniz'i kabul etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan ve Türkiye Badminton Milli Takımı ile 2 altın madalya kazanan Nehir Deniz'i kabul etti.

Başçeri, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yayınlanan Yönetmelik esas alınarak, KKTC'li sporcu için hazırlanan "milli sporcu belgesini" Deniz'e takdim etti.

KKTC'li genç sporcu Deniz'in elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başçeri, geçen yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamından KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluştuğunu hatırlattı.

Başçeri, buluşma sırasında Deniz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet ettiğini, başarılı KKTC'li sporcuların Türkiye'deki milli takımlarda yer alabilmesini talep ettiğini söyledi.

Deniz'in bu çağrısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir proje haline getirdiğini ve kendilerini görevlendirdiğini söyleyen Başçeri, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, başarılı Kıbrıs Türk gençlerini milli takımlarımıza kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nehir de bu çerçevedeki proje ile Milli sporcu olarak bir şampiyonada hepimizi gururlandırdı. İnşallah badminton sporunu hem Türkiye hem de KKTC'de daha da yaygınlaştırılması için onun elde ettiği bu başarının örnek olacağını düşünüyorum. Daha nice Nehirlerin Badminton sporuna gönül vermesi için bu başarı çok önemli." diye konuştu.

Başçeri, Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığının, milli sporcuların "eğitim ve spor" ikilemi arasında kalmamaları için bir proje yürüttüğünü, bu çerçevede 75 vakıf üniversitesinde başarılı milli sporcuların burs imkanı olduğunu söyledi.

"Umut ederim ileride çok daha başarılı noktalarda kendisini göreceğiz"

Büyükelçi Başçeri, "Bugün kendisine takdim edeceğimiz bu belge ile Nehir de artık nasıl devam ettireceği konusunda herhangi bir soru işareti olmadan, kendisini yapmakta olduğu spora verecek. Umut ederim ileride çok daha başarılı noktalarda kendisini göreceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının vakıf üniversiteleri ile yürüttüğü bu projeye KKTC'deki üniversitelerin de dahil olduğunu anımsatan Başçeri, KKTC'deki hemen hemen tüm üniversitelerin "Milli sporculara burs" kampanyasını desteklediğini, gelecek yıllarda KKTC'deki üniversitelerde de Türk milli sporcuların eğitim alabilme imkanına sahip olacağını kaydetti.

KKTC'li sporcu Deniz ise kendisine verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Deniz, 8-10 Temmuz 2022'de Bulgaristan'da düzenlenen U15 International Haskova-2022 Badminton Şampiyonasında 2 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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