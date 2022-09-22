Büyükelçi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan KKTC'li lise öğrencilerini kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TEKNOFEST 2022'de "İLKE" isimli araçlarıyla Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda birincilik elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencilerini kabul etti.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, SSEML'nin öğretmenleri ve müdürü hazır bulundu.

Büyükelçi Başçeri, TEKNOFEST 2022'de başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek, geçen yıl da SSEML'nin başarı elde ettiğini hatırlattı.

Başçeri, "Türkiye'de düzenlenen TEKNOFEST'lere SSEML düzenli olarak katılıyor ve KKTC'de gençlerin teknoloji üretmekteki kararlığını ortaya koyuyor. Bu sene de İLKE ile bir başarıya daha imza attılar, hepsini tek tek tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e KKTC'den yeni bir nefes ve dinamizm götürüyorlar, TEKNOFEST'in enerjisine enerji katılıyorlar." ifadesini kullandı.

Gelecek yıllarda KKTC'den TEKNOFEST'e daha büyük katılım olmasını arzu ettiklerini dile getiren Başçeri, TEKNOFEST yetkililerine de KKTC için ayrı bir stant açılması yönünde talepte bulunacaklarını söyledi.

Başçeri, SSEML'nin öğretmenlerini ve öğrencilerin ailelerini de bu başarıdaki katkılarından dolayı tebrik etti. Daha sonra elektrikli araç olan İLKE'yi inceleyen Başçeri, öğrencilerden araç hakkında bilgiler aldı.

İLKE'nin deneme sürüşü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin bahçesinde de yapıldı.

SSEML, TEKNOFEST Karadeniz'de ödül aldı

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022'ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda KKTC'yi temsil eden SSEML ekibi, "İLKE" ismini verdikleri araçlarıyla, 19-24 Temmuz'da Kocaeli'nde düzenlenen yarışmalara katılmıştı.

KKTC'li ekip, Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışması'nda ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü performansta birincilik elde etmişti.

30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'de sunum hazırlama kategorisinde de birincilik kazanan SSEML ekibi, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.