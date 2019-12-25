Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Başçeri, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "spor" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocuklarını yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafı oylayan Başçeri, "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Başçeri, "Her biri birbirinden kıymetli fotoğraflar, 2019 yılının en güzel kareleri." ifadelerini kullandı.