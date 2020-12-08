Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Başçeri, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğrafı oylayan Başçeri, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını tercih etti.

Başçeri, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili fotoğrafların ön plana çıkacağını söyleyerek, fotoğraflarda büyük emeği olan AA foto muhabirlerini tebrik etti.