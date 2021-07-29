Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, ASKON heyetini kabul etti - Son Dakika

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan açıklamaya göre, Başçeri, görüşmede, KKTC'de varoluş mücadelesini ekonomik kalkınmayla da taçlandırmak isteyen bir kesim olduğunu belirterek, Türkiye'den iş insanlarının ziyaretlerinin bu anlamdaki önemine dikkati çekti.

"Bizler aynı kökün evlatlarıyız, ayrımız gayrımız yok." diyen Başçeri, Türkiye'nin bugüne kadar KKTC'deki kardeşlerini hiç ayrı görmediğini, her alanda her türlü desteği sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini vurgulayarak KKTC'de sürdürülebilir bir ekonomik yapının oluşmasına önem verdiklerini kaydetti.

Başçeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC'de kendi ayakları üzerinde duran ekonomik bir yapının oluşmasını çok önemsediğinin ve hassasiyetle bunun üzerinde durulduğunun altını çizerek iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin yeni yatırım fırsatları oluşturacağını söyledi.

ASKON Başkanı Aydın da ziyaretleriyle ilgili Büyükelçi Başçeri'ye bilgi verdi.