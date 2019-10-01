Türkiye'nin lezzetleri bu pazarda buluşacak

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 4-13 Ekim tarihleri arasındaki Yöresel Ürünler Pazarı'nda, 7 bölgeden yüzlerce doğal lezzeti ziyaretçileriyle buluşturacak.



Piazza ziyaretçileri, 4 Ekim'de başlayacak Yöresel Ürünler Pazarı'nda, bulundukları kentlerin "marka değeri" olan lezzetleri tatmakla kalmayıp, satın alma imkanı da bulacak. Zengin mutfağıyla dünyaca ünlü Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yüzlerce çeşit ürün Samsun Piazza ziyaretçilerinin damak tadına hitap edecek.



Trabzon, Kayseri, Afyon, Erzurum, Van, Malatya, Aydın, Kahramanmaraş, Adana ve daha birçok ilin meşhur lezzetlerinin yer alacağı Yöresel Ürünler Pazarı'nda; Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in en ünlü lezzetleri yer alacak.



Peynirden pastırmaya, baldan sucuğa, tereyağından bakliyata, pişmaniyeden tarhanaya kadar yüzlerce lezzetin adeta lezzet şöleni yaşatacağı Yöresel Ürünler Pazarı, 13 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - SAMSUN