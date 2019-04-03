Türkiye'nin Lezzetleri Optimum'da
1 saat önce
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, "Sizin Oraların Nesi Meşhur?
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Günleri, lezzet şöleni sunuyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel ürünlerin kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Optimum'da, farklı damak tatlarına hitap eden yöresel lezzetler ilgi görüyor.
7 Nisan'a kadar devam edecek olan Yöresel Ürünler Günleri'nde, Trabzon, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Afyonkarahisar, İzmit, Uşak, Merzifon, Beypazarı, Erzurum, Malatya, Aydın, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan ve Giresun gibi birçok kentin meşhur lezzetleri yer alıyor.
Peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, pekmez, gibi onlarca yöresel lezzetin yer aldığı stantlarda, ünlü lezzetlerin satışının yanı sıra tanıtımı da yapılıyor. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:40 Kaynak: İHA
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