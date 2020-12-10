Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Aksen'in, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile güvenlik konularını görüştüğü bildirildi - Son Dakika

Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Aksen'in, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile güvenlik konularını görüştüğü bildirildi
10.12.2020 02:55
Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı ziyaret etti.
Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı ziyaret etti.
Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Aksen ve Bakan Başağa, bakanlığın Trablus'taki ofisinde salı günü yapılan toplantıda, Libya ile Türkiye arasında güvenlik alanında bazı iş birliği konularını ele aldı.
Türkiye'nin Libyalı güvenlik kadroları ve personeline yönelik eğitim programlarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin güvenlik alanındaki uzmanlığından yararlanılması ve İçişleri Bakanlığının bu alandaki çalışmalarının geliştirilmesine dair konuların görüşüldüğü belirtildi.
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