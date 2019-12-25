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Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkiler?
6 saat önce
Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın, Doğu Akdeniz'de zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırmasından endişe duyuluyor.
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın, Doğu Akdeniz'de zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırmasından endişe duyuluyor.
Mutabakat, bir yandan Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı tartışmalarını körüklerken, diğer yandan Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazın Avrupa ülkelerine taşınmasını öngören büyük EastMed projesini de etkileyebilir.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:39
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