TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, "500 bin Suriyelinin kanına giren sözde Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esed ile el sıkışma yarışına giren bazı milletvekillerimizin bu kez gidip Hafter ile el sıkışma yarışına girmeleri kabul edilemez." dedi.

Genel Kurulda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

"Aynı ruhla Libya'da olacağız"

Teklif üzerinde söz alan Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'nin, Akdeniz'de mavi vatanı müdafaa etmek, enerji arzı güvenliğini sağlamak ve oyun kurucu aktör olmak için ciddi bir mücadelenin içinde olduğunu belirtti.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Türkiye'nin Akdeniz'de önemli bir müttefiki olduğunu söyleyen İşler, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında durmak, Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız açısından bir zorunluluktur. 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' şeklinde eleştiriler duymaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, İtalyanlara karşı Libya'nın müdafaası için neden oraya gittiyse bugün biz de aynı ruhla Libya'da olacağız." ifadelerini kullandı.

"Trablus yönetimi cihatçıdır." şeklinde uluslararası basından alıntılama yapmak suretiyle Türkiye'nin Libya politikasını eleştirmenin "dikkatsizlik" olduğunu dile getiren İşler, "Zira tanımlamalarına itibar edilen uluslararası basın, PKK ve PYD gibi terör örgütlerini kahraman olarak takdim etmektedir. İlla da Libya'da kim kimdir diye merak ediyorsanız, açın BM kararlarına bakın. Hem illa Libya'da bir cihatçı arayacaksanız Hafter'in komutanlarına bakmanız yeterli olacaktır çünkü Hafter saflarında savaşan çok sayıda radikal komutan ve militan bulunmaktadır." diye konuştu.

İşler, Türkiye'nin, attığı bu adımla Libya'da iç savaşın bir parçası olmadığını, Libya'da demokratik ve sivil yönetim altında bir güvenlik sektörü reformu için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verdiğini ifade etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, 2016'nın mart ayında Trablus'ta göreve başladığını, Türkiye ve dünyanın kendisini muhatap alacağını duyurduğunu hatırlatan İşler, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de Türkiye karşıtı fiili durum yaratmak isteyenler, meşru bir hükümet yerine illegal bir milis liderin kendileri için daha elverişli bir muhatap olduğunu düşünerek onu el altından desteklemeye başlamıştır. Muhalefet vekillerine soruyorum: Türkiye karşıtı denklemde sırf daha elverişli olur diye altına imza attıkları tüm anlaşmalar hilafına, illegal bir milis lideri illegal biçimde destekleyenlere karşı ne yapmamızı bekliyordunuz? Türkiye'nin asıl hedefi Libya'da krizi derinleştirmek değil, çözümdür."

"Mustafa Kemal'i hiç anlamadınız mı?"

Kendisinden önceki konuşmalarda "teslimiyetçi bir tavrın sergilendiğini" savunan İşler, "Mustafa Kemal'i hiç anlamadınız mı, Mustafa Kemal'in dış politika vizyonunu hiç okumadınız mı? 1934'te o zamanın kıt imkanlarıyla Balkan Paktı'nın, 1937'de Sadabat Paktı'nın kurulmasına öncülük eden Mustafa Kemal değil midir? Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bizim izlediğimiz politikanın aynısını izlerdi." dedi.

"İhvancı" suçlaması yapıldığını hatırlatan İşler, "Biz Libya siyasi anlaşmasının ortaya çıkardığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle muhatap oluyoruz. Bunları 'İhvancı' olmakla suçluyorsunuz. O zaman bunları destekleyen uluslararası toplum İhvancıları mı destekliyor? Biz Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken siz kimi destekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.