Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, " Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik çünkü biz büyük bir ülkeyiz." dedi.

İşler, AA muhabirine, Türkiye ile Libya arasındaki "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın iki önemli anlaşma olduğunu belirtti.

İki ülke ilişkilerinin ileri seviyede olduğunu gösteren anlaşmaların, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümetle imzalandığını söyleyen İşler, "Meşruiyet tartışması yapanlar aslında bunu sulandırmak istiyor, bu doğru değil." dedi.

İşler, Türkiye'nin, Akdeniz'in doğusuna yönelik tek taraflı adımlar atılmaması konusunda ilgili ülkeleri uyardığını ancak bu ülkelerin, Türkiye'nin uyarılarını hesaba katmadan tek taraflı adımlar attıklarını hatırlattı.

İşler, özellikle Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, 2003'te Mısır, 2007'de Lübnan, 2010'da da İsrail ile tek taraflı anlaşma yaptığını anımsattı.

Akdeniz'e en uzun kıyısı bulunan iki ülke olan Türkiye ve Libya'nın anlaşma imzaladığına dikkati çeken İşler, "Bu anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki güneybatı deniz sınırlarımızın bir kısmı belirlenmiştir. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi, Uluslararası Adalet Divanı içtihatları dahil olmak üzere bütünüyle uluslararası hukuka uygundur. Kıyıların uzunluğu ve yönü deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

"Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağını gösterdik"

"Ülkemizin hakkını gasbedenlere karşı attığımız bir adım." diyen İşler, anlaşmanın BM'ye de bildirildiğini söyledi.

İşler, "Türkiye olarak hep şunun altını çizdik; Akdeniz'in doğusunda adaletli ve insaflı bir paylaşımdan yanayız. Tek taraflı adımlar atılmaması gerektiğini müteaddit defalar söyledik." dedi.

Libya ile yapılan anlaşma sonrasında "Türkiye'nin diğer ülkelerle de görüşmeye ve müzakereye açık olduğunu" anlatan İşler, "Bu adımla hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını hem de Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarımızın haklarını savunmuş olduk. İki ülkenin lehine olan bu anlaşmayla tavrımızı net şekilde ortaya koyduk. Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağını gösterdik." diye konuştu.

İşler, Türkiye'yi dikkate almayanların, gerekli mercilere müracaatlar yapabileceklerini belirterek, "Bu iş uluslararası mahkemelere giderse Türkiye'nin lehine sonuçlanacağından eminim." dedi.

"Akdeniz'in Rum veya Yunan gölüne çevirilmesi hesapları var"

Türkiye'nin, Akdeniz'in doğusunda hakkının gasbedilmesini önlediğine dikkati çeken İşler, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik çünkü biz büyük bir ülkeyiz. Akdeniz'e bin 792 kilometre sınırımız var. En uzun sınır bizde. Türkiye yok sayılarak Akdeniz'in adeta Rum veya Yunan gölüne çevrilmesi hesapları, planları yapılıyor. Bu doğrultuda maalesef Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler de kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın, Mısır'ın çıkarlarına zarar vermediğini, tam tersine Mısır'ın da lehine olduğunu belirten İşler, "Belki Mısır bu anlaşmadan sonra ileriki dönemde Türkiye ile bu konuda bir mutabakata gitmeyi düşünebilir çünkü bizimle yapacağı bir anlaşma Mısır'ın da lehine olacaktır." dedi.

"Türkiye, oyunu bozdu"

İşler, Libya ile anlaşmaya ilişkin Yunanistan ve BM'den gelen açıklamaların siyasi değerlendirmeler olduğunu, bunları dikkate almadıklarını söyledi.

"Bir ihtilaf varsa ki olduğunu düşünmüyoruz, o zaman başvuracakları merci hukuktur." diyen İşler, bugüne kadar verilen kararların, ortaya konulan içtihatların Türkiye'nin haklı olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

"Türkiye'nin aslında bu hamleyle oyunu bozduğunu, oyun kurucu olduğunu ortaya koyduğunu" vurgulayan İşler, "Akdeniz'de bunu yaptık ancak Türkiye uzun zamandır Suriye'de izlediği politikalarla oradaki oyunları da bozdu. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla tezlerini dünyaya kabul ettirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "uyuyan devi uyandırdığını" söyleyen İşler, şunları kaydetti:

"Bu devin hareket etmesi birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'ye karşı birlik olmalarının nedeni bunlardan kaynaklanıyor çünkü çıkarları zarar görüyor. Bu coğrafyada bin yıllık geçmişi olan büyük bir ülkeyiz. Uluslararası hukukun bize sağladığı hakları sonuna kadar kullanırız. Bu hakkımıza sahip çıkarken başkalarının hakkını gasbetme gibi bir derdimiz yok. Adalet diyoruz ve Akdeniz'de de hakça bir paylaşım olsun istiyoruz.

Bunun için bu adımı attık. Bizi dinlemeyenlere karşı hamlemizi ortaya koyduk."

Türkiye'nin, Libya hükümetinin talebi doğrultusunda asker de gönderebileceğinin altını çizen İşler, "Libya tarafından talep gelirse her türlü desteği sağlarız. Esas mesele Libya'nın bunu istemesi. Libya'nın istemesi durumunda dost ve kardeş ülke olarak nasıl Katar'a, Somali'ye yaptıysak aynı şekilde Libya'ya da bu konuda yardımda bulunabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.