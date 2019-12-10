Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler: "Türkiye, talep gelmesi durumunda Libya'ya asker...
Son Dakika Politika Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler: 'Türkiye, talep gelmesi durumunda Libya'ya asker... - Son Dakika

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler: "Türkiye, talep gelmesi durumunda Libya'ya asker...

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları devam ederken, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydettiği üzere Türkiye, Libya halkının meşru temsilcisi ve uluslararası tanınan UMH'den talep gelmesi...

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler:

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları devam ederken, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydettiği üzere Türkiye, Libya halkının meşru temsilcisi ve uluslararası tanınan UMH'den talep gelmesi durumunda Libya'ya asker göndererek, Libya'da askeri dikta kurmak isteyenlere karşı demokrasi ve sivil iradenin yanında olmaya hazırdır" dedi.


Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıraları, uluslararası hukuk çerçevesinde her iki ülkenin de gasbedilmek istenen haklarını koruma altına almıştır. Türkiye ve Libya'nın izni ve onayı olmaksızın Akdeniz'de bir enerji denklemi kurulamayacaktır. Libya ve Türkiye'nin yaptığı oyun değiştirici hamle, Akdeniz'i hukuk dışı yöntemlerle parsellemeye çalışanları tedirgin etmiş, hepsi birden ayağa kalkmıştır. Ne var ki, Türkiye ve Libya her defasında kararlılık mesajları vermektedir" ifadelerini kullandı.


İşler, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Birileri bu tarihi anlaşmayı boşa çıkarmak için Hafter'in Trablus'a yönelik illegal saldırılarından medet ummakta, ona yönelik illegal desteğini artırmaktadır. Krizin çözümüyle mükellef olanlar ise elleri kollarının bağlı olduğunu her defasında itiraf etmektedir" dedi.


"Türkiye asker göndermeye hazırdır"


İşler şunları kaydetti:


"Türkiye, hukuk çerçevesinde Libya'da demokrasi ve sivil iradenin yanında olmayı sürdürmektedir. Askeri çözümden medet umanlar bu coğrafyayla kader birliği içinde olmayanlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydettiği üzere Türkiye, Libya halkının meşru temsilcisi ve uluslararası tanınan UMH'den talep gelmesi durumunda Libya'ya asker göndererek, Libya'da askeri dikta kurmak isteyenlere karşı demokrasi ve sivil iradenin yanında olmaya hazırdır." - ANKARA

Türkiye, Ankara, Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım
İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler: "Türkiye, talep gelmesi durumunda Libya'ya asker...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]