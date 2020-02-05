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Türkiye'nin Libya'ya IŞİD ve El Kaide bağlantılı savaşçı gönderdiği iddia edildi
6 saat önce
Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği askeri güçler arasında IŞİD ve El Kaide bağlantılı Suriyeli savaşçıların da bulunduğu iddia edildi
Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği askeri güçler arasında IŞİD ve El Kaide bağlantılı Suriyeli savaşçıların da bulunduğu iddia edildi.
Associated Press'in haberine göre Libya'da Trablus hükümetine destek veren iki komutan, Türkiye'nin bölgeye yaklaşık 4 bin yabancı uyruklu savaşçı gönderdiğini, bunların da "düzinelercesinin" radikal gruplarla bağlantılı olduğunu söyledi. Komutanlar, bu konuda açıklama yapma haklarını bulunmadığı gerekçesiyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:54
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