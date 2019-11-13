"Türkiye'nin Lider Kadınları Zirvesi" Gaziantep'te toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ekonomi Dünya Dergisinin iş birliğinde " Türkiye'nin Lider Kadınları Zirvesi"nin üçüncüsü yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Onat Kutlar Toplantı Salonu'nda düzenlenen zirvedeki konuşmasında, kadınsız demokrasi ve kalkınmanın mümkün olmadığını belirterek kadını merkeze alıp bütün hedeflerin buna göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde kadına yönelik çalışmaları, çıkarılan kanunları anlatan Şahin, "Kimse Süpermen değil. Dokunmak, kadının önündeki engelleri kaldırmak lazım. Özellikle annelik çok kıymetli. Ben de bir anneyim. Özellikle kreş desteği annelere verilen en büyük desteklerden biri. Büyükşehir olarak hem kendi çalışanlarımıza hem de başka kurumlarda çalışan anneler için kreş desteğiyle çok yoğun bir şekilde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarını açtıklarını hatırlatarak "Küçük dokunuşlar büyük değişimlere neden oluyor. Lider kadınlar olarak bizler kutup yıldızıyız. Önder olmalı yol göstermeliyiz. Yarın herkesin bu ülkede bakan olma, başkan olma gücü ve iktidarı olduğunu göstermek zorundayız. Biz başardıysak herkes başarabilir." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise okuyan kadınların iş dünyasında daha görünür olması gerektiğini dile getirerek "Kadınlar yaptıkları işin en iyisini yapıyorlar. Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım bu anlamda çok başarılı. Keza Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Edibe Sözen ve bunun yanında gördüğümüz tanıdığımız bütün kadınlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üç oturumdan oluşan panele geçildi.

Panelde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Ekonomi Dünya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fevzi Köfteoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, Medikal Estetik Hekimi Dr. Beril Leylek, İş İnsanı Girişimci Tuçe Peksayar, MacKenzieChilds Türkiye Temsilcisi Berrin Ak, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği Başkanı Gamze Aşnük, Pegasus Airlines Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak Kutsoy, Stratejik Yönetim Danışmanı Sezer Koyun, TMG Dış Ticaret Madencilik, Vera Pera Turizm Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, Bizbize Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği Başkanı Özlem Tekir, Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Özlem Kaymaz, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Filiz Oğuz, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Genel Sekreteri Yeşim Sevig, kadınların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sundu.

Girişimci kadınlar, iş hayatındaki başarı sırrını katılımcılarla paylaştı.