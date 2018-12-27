Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Lisanslı En Yaşı Atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda Koşarken Hayatını...

Türkiye'nin Lisanslı En Yaşı Atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda Koşarken Hayatını...

1 saat önce

Türkiye'nin lisanslı en yaşı atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda koşarken hayatını kaybettiANKARA - Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybetti.

Türkiye'nin lisanslı en yaşı atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda koşarken hayatını kaybetti

ANKARA - Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybetti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi. Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ankara Garı önünde sona erecek yarışa defalarca katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, bu senede etkinliğe katıldı. Dulda, Anıtkabir'in önünden geçtiği sırada fenalaşıp yere yığıldı. Hemen müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Dulda'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan Dulda'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:21 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Genel
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