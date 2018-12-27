Türkiye'nin Lisanslı En Yaşı Atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda Koşarken Hayatını...
1 saat önce
Türkiye'nin lisanslı en yaşı atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda koşarken hayatını kaybettiANKARA - Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybetti.
Türkiye
'nin lisanslı en yaşı atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk
Koşusu'nda koşarken hayatını kaybetti
ANKARA - Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara
'ya gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi. Dikmen
Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ankara Garı önünde sona erecek yarışa defalarca katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, bu senede etkinliğe katıldı. Dulda, Anıtkabir
'in önünden geçtiği sırada fenalaşıp yere yığıldı. Hemen müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Dulda'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan Dulda'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:21 Kaynak: İHA
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