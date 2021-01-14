Son dakika haberi | "Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı - Son Dakika

Son dakika haberi | "Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı

14.01.2021 11:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi'ndeki limanlardan geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen taşınan yük miktarı artarak 76,5 milyon tona ulaştı.

İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi'ndeki limanlardan geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen taşınan yük miktarı artarak 76,5 milyon tona ulaştı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, 2020 yılının salgınla mücadeleyle geçtiğini, tüm dünyada ve Türkiye'de salgının farklı boyutlarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Doğusel, salgınla mücadele kapsamında limanlarda da çeşitli önlemler alındığını aktararak, "Bu süreçte yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, Kocaeli ve Kocaeli denizciliği gelişme göstermiştir, bu çok önemlidir." dedi.

"Kocaeli denizciliğin başkentidir"

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının önemine değinen Doğusel, 14 organize sanayi bölgesine sahip kentin aynı zamanda ana arterlerin içinde bulunduğunu kaydetti.

Doğusel, Kocaeli'yi "denizciliğin başkenti" olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Kocaeli dediğimiz zaman; kültür kenti, çok ciddi bir sanayi kenti, çok ciddi bir deniz kenti... Bunların hepsinin bir arada olduğu kent sayısı azdır. Bugün Kocaeli'ye baktığınız zaman Gölcük'teki askeri tersanelerimiz, Yalova ve Tuzla'daki gemi üretim yerlerimiz, Kocaeli'nin üretim tesislerine bağlı olarak yapılmış limancılık faaliyetleri ve gemi inşa yan sanayi sektörünün bulunması, ülkemiz için ve Kocaeli için çok önem arz etmektedir." diye konuştu.

"Kocaeli 8 bin 134 gemi misafir etti"

Kocaeli'nin Karadeniz'e çıkış kapısı olduğuna işaret eden Doğusel, kentin denizcilik sektöründeki gücünü 34 limandan aldığını vurguladı.

Doğusel, kentte limanların yanında hem Yalova hem de Tuzla'daki tersanelerle denizcilikte talep ve arz dengesinde çok ciddi hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Kocaeli'nin Kasım 2020 itibarıyla misafir ettiği gemi sayısının 8 bin 134 olduğunu dile getiren Doğusel, "Bu kasım sonu rakamlarıdır. Bu rakam, aralık ayı rakamlarının gelmesiyle daha da artacaktır. Türkiye 44 bin 424 gemi ağırlamıştır, Kocaeli'de ise bunun yaklaşık yüzde 18,3'üne tekabül eden bir sayı vardır. Kocaeli, Türkiye'nin beşte bir denizciliğini üretmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğusel, hem gemiler hem limanlar hem de talep dengesini oluşturan mal unsurlarının hep beraber senkronize şekilde çalışması gerektiğini belirterek, "Kocaeli bu üretim ve nakliye denizcilik kısmının hepsinin üstesinden gelmektedir ve Türkiye denizciliğine örnek olmaktadır. Misafir ettiğimiz gemilerden 2 bin 614'ü Türk bayraklı, 5 bin 520'si yabancı bayraklı." dedi.

Kocaeli'nin stratejik konumunun önemine işaret eden Doğusel, "Kentimizdeki yatırımlar da deniz ticaretimizin gelişmesine yöneliktir. Kocaeli, elleçleme rakamlarına göre her sene ortalama 73 milyon ton civarında bir rakama ulaşmaktadır. Biz 2020 yılında yaklaşık 76,5 milyon tona ulaştık. 2019 yılına göre bir artış var. Kocaeli bütün limanlarıyla beraber ön sıraya geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi | Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı
Son dakika haberi | Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı
Son dakika haberi | Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı
Son dakika haberi | Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı

İstanbul, Türkiye, Kocaeli, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | 'Türkiye'nin lojistik kapısı' İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı TOBB'dan bankalara çağrı: Faizleri kolayca artırma alışkanlığınıza son verin Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Kısıtlamada bagajda yakalanan yolcu: Ava giderken avlandık Kısıtlamada bagajda yakalanan yolcu: Ava giderken avlandık         
12:10
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 12:25:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | "Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei