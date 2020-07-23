Türkiye'nin Londra Büyükelçisi: "Hain darbe girişimi, Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir... - Son Dakika

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi: "Hain darbe girişimi, Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir...

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir saldırıydı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi:

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir saldırıydı. Nasıl darbe gecesi biz meşruiyetimizi savunduysak, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilgili alanlarda da meşruiyetin yanında olduk." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle İletişim Başkanlığınca organize edilen "15 Temmuz 15 Panel" programı çerçevesinde, Londra'da 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye dış politikasına etkilerinin konuşulduğu çevrim içi seminer (webinar) düzenlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş moderatörlüğünde yapılan panele, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, SOAS Üniversitesi Politika ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü Öğretim Görevlisi William Hale, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve Hudson Enstitüsünde akademisyen de olan Portekizli Politikacı Bruno Maçaes katıldı.

"Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir saldırıydı"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle FETÖ'nün gerçek yüzünün anlatıldığı programda, Büyükelçi Yalçın, FETÖ'nün darbe girişiminin Türkiye'de yalnızca iç politikayı ilgilendirmediğini, Türkiye'nin dış politikasında da birtakım değişikliği beraberinde getirdiğini söyledi.

Yalçın, 15 Temmuz gecesi devlete ve millete kastedildiğini, Meclisin bombalandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canına kastedildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir saldırıydı. Nasıl darbe gecesi biz meşruiyetimizi savunduysak, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilgili alanlarda da meşruiyetin yanında olduk. Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını savunduk. Suriye'de gayrimeşru bir yönetime karşı, Suriye halkının meşru taleplerinin arkasında olduk. Libya'da meşru hükümeti destekliyoruz. Tüm konularda meşruiyetin yanındaydık."

FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in hala ABD'de ikamet ettiğini hatırlatan Yalçın, bu durumun Türk-ABD ilişkilerini etkilediğine dikkati çekti.

Yalçın, yabancı konukların 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili panel davetlerine katılımda isteksiz ve çekingen davrandıklarını, "Bu sizin iç işiniz, bir gecede oldu bitti." şeklinde birtakım gerekçeler öne sürüldüğünü aktararak, ancak darbe girişiminin oldu bittiyle açıklanamayacağını kaydetti.

İngiltere'nin darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışmaya işaret eden Yalçın, "İngiltere, o hain darbe girişimini açıkça ve süratle kınadı. Devlet Bakanını Türkiye'ye göndererek, bizlerle dayanışma sergiledi." dedi.

"Suriyelilerin evlerine özgürce dönmesi sağlanmalıdır"

SOAS Üniversitesi Politika ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü Öğretim Görevlisi William Hale, darbe girişiminin Türkiye dış politikasına etkilerini ortaya koymanın zorluğuna dikkati çekerek, Türkiye-ABD ilişkilerine önemli etkileri bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının, Türkiye-ABD ilişkileri üzerindeki etkisine değinen Hale, 2016-2018'de Cerablus, Azez ve Afrin'e Özgür Suriye Ordusu ile gerçekleştirilen operasyonların Türk-ABD ile ilişkilerinde büyük zorlukları beraberinde getirdiğini anlattı.

Hale, Batılı ülkelerin Suriye'de çözüme yönelik adımlar atması gerektiği uyarısında bulunarak, "Suriye'de, tüm taraflar ölümlerin durdurulmasını öncelemeliler. Suriyelilerin evlerine özgürce dönmesi sağlanmalıdır." değerlendirmesi yaptı.

"Türkiye, kendi çıkarlarını gözetirken bağımsız bir politika belirledi"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye demokrasisi için dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türk halkının canlarını feda ederek darbeyi durdurduğunu dile getirdi.

"Türk ordusu, FETÖ mensuplarından temizlenmesiyle Türkiye'nin dışında terör gruplarına karşı daha etkili operasyon yürütme kabiliyetine erişti." diyen Çonkar, "Türkiye'nin milli çıkarlarını ülke içinde ve dışında savunması için sistemin FETÖ üyelerinden temizlenmesi çok kritik bir öneme sahipti. Sistem, FETÖ üyelerinden temizlenmedikçe dış politikada aktif pozisyon almak mümkün olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Çonkar, Türkiye'nin bölgesel konulara bakışının da müttefiklerinden farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de ülkemizin milli çıkarlarını gözettik. Doğu Akdeniz'de ülkemizin güvenliğine uygun hareket ettik. Doğu Akdeniz'de müttefiklerimizin bir araya gelerek, Türkiye'yi yalnız bırakmaya çalıştığını gördük. Türkiye kendi çıkarlarını gözetirken bağımsız bir politika belirledi.

Libya'da meşru yönetimi desteklediğimizde, Türkiye yalnız kaldı. NATO'daki müttefiklerimizle ve Avrupa Birliği ile iş birliği yapmak istiyoruz. Ancak müttefiklerimizin Suriye'de, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin meşru haklarını kabul etmeleri ve anlamaları gerekiyor."

Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Londra Büyükelçisi: 'Hain darbe girişimi, Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir... - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı "Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi         
12:23
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak         
10:21
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı         
09:01
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 18:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Londra Büyükelçisi: "Hain darbe girişimi, Türkiye'nin meşruiyetine karşı açık bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei