Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın'dan bayram mesajı - Son Dakika

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın, yayımladığı mesajla İngiltere'de yaşayan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükelçi Yalçın, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde sevgi, yardımlaşma ve kardeşlik gibi manevi değerlerimizi güçlendiren, toplumumuzun sahip olduğu birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'nı sizlerle birlikte kutlamanın sevinci içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Ülkemizden uzakta idrak ettiğimiz her bayram, milletimizin manevi birlikteliğinin pekiştirilmesi, toplumsal değerlerimizin yeni nesillere aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü kültürümüzün güçlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu duygularla mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini ümit ediyor, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - LONDRA