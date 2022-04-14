Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği 1000 tonluk gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği 1000 tonluk gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

14.04.2022 16:18
Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği 1000 tonluk gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonu ile Türkiye'den Lübnan'a gönderilen bin tonluk insani yardımın dağıtımına başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonu ile Türkiye'den Lübnan'a gönderilen bin tonluk insani yardımın dağıtımına başlandı.

AA muhabirine konuşan AFAD Uzmanı Serhat Gürbüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerinde AFAD tarafından koordine edilen 19 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan 1000 tonluk insani yardımı hak sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Gürbüz, "AFAD, Trablusşam bölgesinde 18 farklı noktada dağıtımlara başladı. İlk gün itibarıyla 4 bin 775 gıda kolisi, 1775 çuval un ihtiyaç sahiplerine teslim edildi." dedi.

AFAD yetkilisi, yardım dağıtımının ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 1000 ton gıda yardımı taşıyan "İyilik Gemisi" 1 Nisan'da Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Türkiye daha önce AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 ton insani yardım malzemesini de 21 ve 26 Mart'ta iki parti şeklinde Lübnan'a göndermişti.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın talimatıyla Lübnan ordusu için gönderdiği 80 tonluk gıda ve yedek parça içeren yardım gemisi de 31 Mart'ta Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Lübnan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği 1000 tonluk gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği 1000 tonluk gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
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