Türkiye'nin Madrid Büyükelçi Erginay AA'nın

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Erginay, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafına oy veren Büyükelçi Erginay, hem Gazze'de yaşanan dramın hem de insanların tüm zorluklara rağmen inançlarına ve yaşama tutunmalarının bu fotoğraf karesinde çok iyi aktarıldığını belirtti.

Yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" başlıklı fotoğrafına oy veren Erginay, "Türkiye'nin Antarktika'da çalışmalar yürütmesinin öneminden ve Madrid'de yapılan iklim değişikliği zirvesinden dolayı" bu fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

Büyükelçi Erginay, spor kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarından yana kullanırken, "Asker selamı, Türk bayrağı, görsel güzellik ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık açısından" bu fotoğrafı önemli gördüğünü söyledi.