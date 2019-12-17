Türkiye'nin Madrid Büyükelçi Erginay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Madrid Büyükelçi Erginay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Madrid Büyükelçi Erginay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçi Erginay AA'nın

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Erginay, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafına oy veren Büyükelçi Erginay, hem Gazze'de yaşanan dramın hem de insanların tüm zorluklara rağmen inançlarına ve yaşama tutunmalarının bu fotoğraf karesinde çok iyi aktarıldığını belirtti.

Yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" başlıklı fotoğrafına oy veren Erginay, "Türkiye'nin Antarktika'da çalışmalar yürütmesinin öneminden ve Madrid'de yapılan iklim değişikliği zirvesinden dolayı" bu fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

Büyükelçi Erginay, spor kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarından yana kullanırken, "Asker selamı, Türk bayrağı, görsel güzellik ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık açısından" bu fotoğrafı önemli gördüğünü söyledi.

Türkiye, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz
TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:39 Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'-2... - Son Dakika
21:38 (Görüntülü) (Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ... - Son Dakika
21:32 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
21:32 Balıkesir yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika
21:28 Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Madrid Büyükelçi Erginay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]