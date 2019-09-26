Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin makinecileri Rusya Innoprom Fuarı’nda bir araya geldi
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Türkiye'nin makinecileri Rusya Innoprom Fuarı’nda bir araya geldi

1 saat önce

Bakan Varank yaptığı konuşmada, "Böyle bir ortamda, karşılıklı iş birliği imkanlarını geliştirerek beraber kazanmamıza imkan verecek Innoprom Sanayi Fuarı'nın Türkiye'nin partnerliğinde düzenlenmesini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye'nin makinecileri Rusya Innoprom Fuarı’nda bir araya geldi, System.String[]

Bakan Varank yaptığı konuşmada, "Böyle bir ortamda, karşılıklı iş birliği imkanlarını geliştirerek beraber kazanmamıza imkan verecek Innoprom Sanayi Fuarı'nın Türkiye'nin partnerliğinde düzenlenmesini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:40 
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