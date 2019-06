Türkiye'nin Maldivler'ine akın

SON yılların en gözde tatil merkezlerinden İzmir 'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Plajı, deniz ve güneşin büyülü biçimde birleştiği güzelliğiyle ' Türkiye 'nin Maldivleri' olarak biliniyor ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan plaj, yılın her zamanında olduğu gibi bayramda da tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilciler, Türkiye'nin Maldivleri'ne akın ediyor.İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 2 kilometre uzunlukta geniş, ince ve beyaz kumuyla, dünyanın sayılı plajları arasında olan 'Türkiye'nin Maldivler'i' olarak bilinen Ilıca Plajı, bayramda tatilcilerin en çok tercih ettiği yer oldu. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan Ilıca Plajı'nda ücretli şezlong ve şemsiyelerin de kaldırılmasıyla birlikte, 1980'li yıllara dönüş yaşandı. 'Havlunu al gel' sloganı ile düşünülen konseptte tatilciler turkuvaz rengindeki temiz denizin ve beyaz kumun tadını çıkardı. Güneşlenenler, serinlemek için kendilerini cam gibi berrak sulara bırakırken, heyecan arayan maceraperestler ise plajda bulunan jet ski ve muz gibi su sporlarıyla doyasıya eğlendi. Deniz içinde kaynayan ve kükürt bakımından zengin termal suyu nedeniyle termal havuzu andıran denizde kimi doyasıya kulaç atarken kimi rahatça güneşlendi, bazıları da kumdan kale yapan çocuklarına eşlik etti.DOLULUK ORANI YÜZDE 500 ARTTIIlıca Plajı'nın son yıllarda yoğunluğu yüzde 500 oranında gösterdiğini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir , "Ilıca Plajı yaklaşık 100 bin tatilci ağırladı, dolayısıyla bir tedbir alınması gerekiyordu. Ilıca Plajı daha önce özel olarak kullanılan şezlong ve kafe kirliliğinden arındırıldı. Şu anda dünyanın en popüler destinasyonundaki plajlarda olduğu gibi şezlongsuz olarak hizmet veriyor. Ilıca Plajı bu modellere uygun olarak yeniden yaratıldı. Bayramın ilk günlerinde Ilıca Plajı'nda mutluluk çok yüksekti. Tatilcilerle sık sık görüşüyoruz. Artık plajın duşu, lavabosu var. Burada mangal yakılmıyor, karpuz kesilmiyor, gürültü yok. İnsanlar medenice vakit geçirebiliyorlar. Dünya markası plajımız böylelikle yeniden yaratıldı ve toplumun ihtiyacına sunuldu. Ilıca Plajı geçen yıla kadar 5-6 parçadan oluşmaktaydı. Şu anda bu parçalar kaldırıldı ve belediye tarafından işletiliyor. Ilıca Plajı bir dünya markasıdır. Çeşme'yi tanıtmak için bir kapı, bir göz gibidir. Ilıca Plajı'nın dünya standartlarının üzerine taşınması için mücadele ediyor ve tüm enerjimizi Çeşme'ye harcıyoruz" dedi.

