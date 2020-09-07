'Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını - Son Dakika

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü göle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması göle olan ilgiyi daha da artırdı. Bu eşsiz gölü ve güzelliği görmek için kilometrelerce uzaktan ziyaretçiler gelmeyi sürdürüyor. Salda Gölü'nde 7/24 görev yapan jandarma ekipleri ziyaretçileri koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallar konusunda sık sık uyarırken, özellikle etrafı kapatılan çamur çukurlarına girmenin yasak olduğu konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Çamur çukurlarına girenlere ise 392 lira para cezası uygulanıyor.