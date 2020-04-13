Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı - Son Dakika

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Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı
6 saat önce
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle dikkat çeken salda gölü korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle dikkat çeken salda gölü korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle dikkat çeken Salda Gölü, yeni tip corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi bölgesinde artık sessizlik hakim.
Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:40 Kaynak: İHA
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