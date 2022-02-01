Türkiye'nin Maldivleri Salda gölü etrafında kayak yaptılar - Son Dakika

Türkiye'nin Maldivleri Salda gölü etrafında kayak yaptılar

BURDUR Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen bir genç, ATV motora halatla tutunarak, beyaz örtüyle kaplanan Türkiye'nin Maldivleri Salda gölü etrafında kayak yaptı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen beyaz kumsalıyla yaz döneminde yüzlerce turist ağırlayan Salda Gölü etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle bambaşka güzelliğe büründü. Kar yağışının ardından iki genç ise farklı bir heyecana imza attı. Gençler kar yağışını fırsat bilerek salda gölü kıyısında kayak yaptı.

Karla kaplı yolda kayak yapan gençler bu anları da cep telefonları ile kaydetti. Kayak takımlarını giyen Mücahit Can, ATV motora halatla tutunarak gölün etrafında kayak yaptı. Güzel bir deneyim olduğunu belirten Can, "Kar yağınca dünyaca ünlü Salda Gölü etrafında ATV sayesinde kayak yaptım. Müthiş bir deneyimdi. Doyumsuz bir keyif yaşadım, çok memnunum" dedi.