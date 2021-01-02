Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Kavakcı: "Malezya, ortak vizyonumuza önemli katkılarda bulunmaktadır" - Son Dakika

Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Kavakcı: "Malezya, ortak vizyonumuza önemli katkılarda bulunmaktadır"

02.01.2021 14:53
Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Kavakcı:

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'nın, stratejik, değerli ve yakın bir dost olarak iki ülkenin ortak vizyonuna önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'nın, stratejik, değerli ve yakın bir dost olarak iki ülkenin ortak vizyonuna önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Malezya basınından New Straits Times gazetesine yeni yıl dolayısıyla makale kaleme alan Büyükelçi Kavakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla geçen 2020'de, Türkiye'nin insani dış politika kapsamında dünya ülkelerine yaptığı yardımlar ve Malezya ile ikili ilişkilere değindi.

Kavakcı, bütün dünya için zorlu bir sınav olan salgın sürecinde Türkiye'nin dünya ülkelerine tıbbi yardımlarına dikkati çekerek, "Türkiye bu süreçte yardım elini tüm dünyaya uzatmış, 156 ülkeden gelen talepler bağış veya satın alma yoluyla karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

"İslamofobi ve yabancı karşıtlığı bütün dünyayı sarsmıştır"

Türkiye'nin özellikle zor durumdaki insanlara salgın zamanında yaptığı yardımlara değinen Kavakcı, "Yakın zamanda Filistinli kardeşlerimiz Türkiye'den ventilatör, yoğun bakım ve acil servis ekipmanlarından oluşan çok önemli yardımlar aldı. Bunun yanı sıra Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere binlerce yemek ve hijyen malzemesi dağıtıldı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi, Kovid-19'un yanı sıra 2020'ye İslam karşıtı eylemlerin de damga vurduğunu belirterek, "Fiili ve sözlü olarak tecelli eden İslamofobi ve yabancı karşıtlığı hadiseleri bütün dünyayı sarsmıştır. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı ırkçı, İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ayrımcı saldırıların kayıtlarını tutmak üzere bir veri tabanı oluşturmaya karar vermiştir." dedi.

Dışişleri Bakanlığının da bu konuda yıllık rapor hazırlayacağını hatırlatan Kavakcı, özellikle Batı ülkelerinde yaşanan ırkçı ve yabancı düşmanı saldırıların bundan sonra da yakinen takip edileceğini vurguladı.

"Malezya stratejik, değerli ve yakın dostumuz"

Türkiye-Malezya ilişkilerine dair Kavakcı, "Malezya, stratejik, değerli ve yakın bir dostumuz olarak ortak vizyonumuza önemli katkılarda bulunmaktadır. Çok fazla ortak noktamız olduğuna ve beraber çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu itibarla sağlıktan ticarete, eğitimden turizme, savunmadan İslamofobi ve terörizmle mücadeleye birçok alanda ikili ilişkilerimizi derinleştirme ve geliştirmeye her zaman müsaitiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kavakcı, Türkiye ve Malezya liderlerinin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde her türlü destekte bulunacaklarına inandığını belirterek, bütün Malezyalılara sağlıklı bir yeni yıl diledi.

Kuala Lumpur, DOST Partisi, Malezya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Kavakcı: 'Malezya, ortak vizyonumuza önemli katkılarda bulunmaktadır' - Son Dakika


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