Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Sümer, Duterte'ye Güven Mektubunu Sundu
9 dakika önce
Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye güven mektubunu sundu.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Laos Büyükelçisi Songkane Luangmuninthone, Hollanda Büyükelçisi Saskia Elisabeth de Lang, Papua Yeni Gine Büyükelçisi Betty Palaso, Singapur Büyükelçisi Gerard Ho Wei Hong'u kabul etti. Büyükelçi Artemiz Sümer, diğer büyükelçilerle birlikte Duterte'ye güven mektubunu sundu.
Duterte kabulde yaptığı açıklamada, büyükelçilerle çalışmaktan dolayı onur duyduğunu ifade ederek, bu ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Güven mektuplarının teslim edilmesinin ardından Duterte, büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. - MANILA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:17 Kaynak: İHA
Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti
Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddialarına Brunson'dan Cevap Geldi