Türkiye'nin marka firması Vergili Grupla birleşti

Temelleri 1945 yılında Karabük'te atılan, bünyesinde Veca, Demora, Rana, HBM ve Rolmak gibi firmaları barındıran ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin yaptığı Vergili Grup, yapılan anlaşma çerçevesinde döküm sektörünün marka firması Silvan Merdane Sanayi A.Ş. ile birleşti.



62 yıldır döküm sektöründe faaliyet gösteren ve her yıl ürettiği yüksek kaliteli döküm ürünlerinin yüzde 95'ini ihraç etme başarısı gösteren Silvan Sanayi A.Ş. tüm idari, satış ve mühendislik kadrosu ile birlikte artık bir Karabük markası haline gelecek.



Gelecek aylarda döküm ve makine teçhizatıyla birlikte Karabük'te kurulacak olan yeni tesislerinde üretime devam edecek olan firmayla ilgili açıklama yapan Rafet Vergili, "Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bu ülkenin kaliteli döküm sektöründe bir dünya markası haline gelmiş olan Silvan Sanayi A.Ş.'nin grubumuz bünyesine katılmış olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Son 5 yıldır Karabük ilinde üretimini gerçekleştirdiğimiz ve ilimizin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırdığımız merdane döküm sektöründe artık Silvan markasıyla çok daha güçlü bir hale geleceğiz. Yatırım ve istihdama en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Silvan yatırımı ile Karabük'ün geleceği çok daha güçlü parlak olacaktır. Ülkemize, sektörümüze ve ilimize hayırlı olsun" dedi.



1957 yılında İstanbul'da kurulan Silvan Sanayi A.Ş. üretiminin yüzde 70'ini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Amerika, Orta Doğu, Uzak doğu ve diğer dünya ülkelerine ihraç ediyor.



Demir-çelik, çimento, madencilik, ulaşım ve savunma sanayinin temel ihtiyaçlarından olan merdane, ring, aşınma plakası, kırıcı, dişli ve benzeri ürün gruplarının üretiminde teknoloji ve kalite açısından lider firma konumunda olan Silvan Sanayi A.Ş. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltırken, ülkenin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve katma değeri yüksek ürünleri üretme konusunda uzman bir kuruluş olarak ön plana çıkıyor. Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider olan firma, 400'den den fazla çalışanı ile Türkiye ekonomisine ve Karabük'e katkıda bulunmaya devam edecek. - KARABÜK