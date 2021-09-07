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Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan' - Son Dakika

Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'

07.09.2021 12:10
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan', System.String[]

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, adlarını tarihe altın harflerle yazdıran şampiyonlar yetiştiriyor.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, adlarını tarihe altın harflerle yazdıran şampiyonlar yetiştiriyor. Her zaman spora ve sporcuya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldiğini ve elde edilen başarılarla Kayseri'ye ve Türkiye'ye büyük gurur yaşattıklarını söyledi.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda antrenman yapan Masa Tenisi Takımı, performanslarıyla göz dolduruyor. Antrenmanda ellerindeki raketlerle adeta şov yapan sporcular, rakiplerine ise meydan okuyor. Özellikle minikleri, altyapısından yetiştirerek sporcu fabrikası gibi sporcu şampiyonlar çıkartan Kocasinan, müsabakalarda hem takım hem de bireysel olarak elde ettiği başarılarla Kayseri'ye ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatıyor. Spora ve sporcuya her zaman destek olan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde sürdürmektedirler. Masa tenisindeki mücadele eden sporcularımız bunun en büyük örnekleridir. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Aldığı ödüller ve derecelerle Kayseri'nin yüzünü güldürüyor. Yaptığımız yatırımlar, başarılarla taçlandırılmaktadır. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri ve Türkiye'de masa tenisi merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Milli Takımda 6 sporcunun Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde mücadele ediyor olması bizi gururlandırıyor ve memnun ediyor" şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ise Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı olarak Süper Lig de bir takım, 1.Lig'de bir bayan takım ve 2.ligde bir erkek takım olmak üzere liglerde toplam 3 takım bulunduğunu belirterek, "Kayseri, Türkiye masa tenisinde bir fabrika gibi çalışmaktadır. Kocasinan Spor Kulübü olarak her kategoride kürsümüz var. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisi olmak üzere her kategoride kürsü sahibiyiz. Burada yetiştirdiğimiz sporcularımızla spor tarihine adımızı yazdırıyoruz. Haftanın 6 günü sporcularımızla sabah, öğle ve akşam grupları halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Süper Ligde ilk 4 sıralamayı elde edip, kulübümüzü Avrupa Kupalarında en iyi şekilde temsil etmektir ve sporcularımızı Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlayarak, Türkiye tarihinde yerli sporcularımızı olimpiyatlarda yarışmasını sağlamaktır. Bizlere her zaman destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Masa Tenisi Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım da gerek yerel gerekse ulusal bazda tüm kupalara ambargo koyduklarına dikkat çekerek, "Burada milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan gençlerimizi yetiştiriyoruz ve şampiyonluklarla milli takımımızı uluslararası müsabakalarda temsil ediyoruz. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, her katıldığı müsabakalarda büyük başarılar elde etmektedir. Bize bu desteği veren Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Gençler ve U21 Balkan Şampiyonu Betül Nur Kahraman ise 11 yıldır masa tenisi oynadığını ifade ederek, "Milli takımda Türkiye'yi temsil etmek gurur verici. Bundan onur duyuyorum. Her katıldığımız müsabakalarda başarılar elde ediyoruz. Bunun sırrı ise; çok çalışmak, inanmak ve istemektir. Balkan şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da derece yaptım ve daha iyi derece yapmak istiyorum. Bize destek veren başta Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere hocalarıma ve herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Mehmet Ali Karaboğa da 9 yıldır masa tenisi oynadığını belirterek, tüm turnuvalarda en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Minikler Ferdi Milli Takım Seçmelerindeki Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Kenan Eren Kahraman ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Diğer sporcular ise Milli Takım sporcusu olmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade ettiler. - KAYSERİ

Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'
Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan'

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin masa tenisindeki sporcu fabrikası 'Kocasinan' - Son Dakika Spor


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