Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosunda kalpaklı Atatürk bulunuyor - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini hem karada, hem denizde hem de havada savunmak için gecesiyle gündüzüyle mücalede eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni güçler eklenmeye devam ediyor. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü kulağı olması amacıyla inşa edilen dördüncü gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye'nin haklarını korumak için verilecek her görevi icra etmek için görevine devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Donanması'nın yeni nesil savaş gemisi ihtiyacını karşılaması adına başlatılan proje kapsamında daha önce TCG Heybeliada, TCG Burgazada ve TCG Büyükada adlı gemiler inşa edilerek, Mavi Vatan'ın sularına indirilmişti.

DİĞER KORVETLERE GÖRE FARKLILIKLARI VAR

Türk mühendislerinin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Kınalıada Korveti'nde, ada sınıfının diğer korvetlerine ek olarak 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' gibi farklılıklar barınıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99.5 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı.

LOGOSUNDA KALPAKLI ATATÜRK FOTOĞRAFI

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gururu TCG Kınalıada'nın logosu da önemli bir anlam yaşııyor.

TCG Kınalıada'nın logosunda milli mücadelenin 100'ncü yılı olan 2019 yılında hizmete girmesi sebebiyle kalpaklı Atatürk bulunuyor. Logoda bulunan 16 yıldız Tarihte kurulmuş büyük Türk Devletlerini, göğe yükselen roket milli güdümlü mermi 'Atmaca' ile kazanılan uzun menzilli angajman yeteneğini, amblemi çevreleyen hat personelin birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını sembolize ediyor.

PERSONEL TAYİNİ GERÇEKLEŞTİ

2 bin 400 ton deplasmanı ve 3.9 metre draftıyla 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumunda kısıtlı hareket kabiliyetine sahip olan TCG Kınalıada Korveti, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı ekipmanlarına sahip olacak şekilde dizayn edildi. TCG Kınalıada Korveti'ne 96 kişilik mürettebatın tayini gerçekleşti.