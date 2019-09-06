Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir"
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"Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir"

20 dakika önce

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir." dedi.

Başbakan Rutte, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmelerle ilgili dün yaptığı açıklamaları tehdit olarak görüp görmediği yönündeki soruya, Erdoğan'ın açıklamalarını farklı algıladığı cevabını verdi.

Rutte, "AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir. Bu da AB Komisyonu ile Türkiye arasında olması gereken bir görüşmedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda Suriyeli sığınmacının bulunduğunu ve bunun büyük bir çalışma olduğuna dikkat çeken Rutte, "Suriye dışında bulunan Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye'nin güneyinde olan mülteci kamplarında ve özellikle toplum içerisinde bulunuyor. Ben Türk makamlarının bunu iyi bir şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptığı görüşündeyim. Mart 2016'da yapılan AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı çerçevesinde iş birliğini iyi yapacağımızı anlaştık. Burada Yunanistan ve AB'nin de rolü var." diye konuştu.

Erdoğan'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatan Rutte, "Türkiye bu zamana kadar ağırlıklı olarak anlaşmaya iyi uydu. Bunun değişmesine yönelik bir neden görmüyorum ve Türkiye ile temaslar iyi. Türkiye AB-Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı altında hem finans hem de pratik yardımlar da aldı." değerlendirmesini yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Hollanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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