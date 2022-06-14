Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" açtı - Son Dakika
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Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" açtı

14.06.2022 11:26
Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" açtı

İran'ın Meşhed şehrinde bulunan Büyük Horasan Müzesi'nde "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

İran'ın Meşhed şehrinde bulunan Büyük Horasan Müzesi'nde "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu tarafından açılan sergide, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği yarışmalara katılmış, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini ve kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar yer alıyor.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu, Meşhed'de böyle bir etkinlik düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Topçu, iki ülkenin dost ve kardeş vatandaşlarının birbirlerini daha iyi anlayıp tanımaları ve aralarında hep var olan içten yakınlık ve sevgiyi daha da artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeyi dilediklerini söyledi.

Bundan sonra da kültürel ve sanatsal etkinlikler organize etmek istediklerini belirten Topçu, konukseverlikleri ve destekleri için Horasan-ı Razavi Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü, İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Temsilciliği ve Büyük Horasan Müzesi Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etti.

İranlı yetkililer ise İranlı sanatçıların eserlerinin yer alacağı benzer bir serginin Türkiye'de de düzenlenmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Müzenin ses sisteminden klasik Türk müziği eserlerinin sunulduğu sergiye Meşhed'deki başkonsolosluklar ve BM Mülteciler Teşkilatı Meşhed Ofisinden temsilciler de katıldı.

Fotoğrafçılıkla ilgilenen İranlı üniversite öğrencileri ve müze ziyaretçileri sergiyi ilgiyle takip etti.

Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi, 23 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi açtı
Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi açtı

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Kaynak: AA

Türkiye, Horasan, Meşhed, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu 'Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi' açtı - Son Dakika

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