Türkiye'nin Meşhur Lezzetleri Şanlıurfa'da

Bulundukları kentlerin "marka değeri" olan yöresel lezzetler, Şanlıurfa
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergileniyor.
Kentin ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamını renklendiren Piazza, "Yöresel Ürünler Günleri" ile ziyaretçilerine lezzetler şöleni yaşatıyor.
AVM'nin buz pisti yanında "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganı ile gerçekleşen etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçiler, stantları gezerken peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, şalgam, pekmez, kaymak gibi onlarca yöresel lezzeti tatma ve satın alma imkanı buluyor. Trabzon
, Kayseri
, Balıkesir
, Kastamonu
, Çankırı
, Akhisar
, İzmit
, Uşak
, Merzifon
, Beypazarı
, Erzurum
, Gaziantep
, Malatya
, Çorum
, Aydın
, Gümüşhane
, Kahramanmaraş
, Sivas
, Çanakkale
, Erzincan
, Adana
, İsparta ve Giresun
gibi birçok kentin meşhur lezzetlerinin yer aldığı "Yöresel Ürünler Günleri" 17 Şubat'a kadar devam edecek. - ŞANLIURFA