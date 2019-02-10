Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Meşhur Lezzetleri Şanlıurfa'da

Türkiye'nin Meşhur Lezzetleri Şanlıurfa'da

45 dakika önce

Bulundukları kentlerin "marka değeri" olan yöresel lezzetler, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergileniyor.

Türkiye'nin Meşhur Lezzetleri Şanlıurfa'da, System.String[]
Bulundukları kentlerin "marka değeri" olan yöresel lezzetler, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergileniyor.

Kentin ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamını renklendiren Piazza, "Yöresel Ürünler Günleri" ile ziyaretçilerine lezzetler şöleni yaşatıyor.

AVM'nin buz pisti yanında "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganı ile gerçekleşen etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçiler, stantları gezerken peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, şalgam, pekmez, kaymak gibi onlarca yöresel lezzeti tatma ve satın alma imkanı buluyor.

Trabzon, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Çankırı, Akhisar, İzmit, Uşak, Merzifon, Beypazarı, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Çorum, Aydın, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Çanakkale, Erzincan, Adana, İsparta ve Giresun gibi birçok kentin meşhur lezzetlerinin yer aldığı "Yöresel Ürünler Günleri" 17 Şubat'a kadar devam edecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:18 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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