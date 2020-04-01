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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Bilecik'te de normalde yoğunluğun yaşandığı şehir merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve parklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:04 Kaynak: AA
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