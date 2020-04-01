"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuluyor. Bilecik 'te de normalde yoğunluğun yaşandığı şehir merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve parklar boş kaldı.

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