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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" Taksim Meydanı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim Meydanı ve Taksim Atatürk Anıtı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim Meydanı ve Taksim Atatürk Anıtı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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