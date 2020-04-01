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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı meydanlar, sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı meydanlar, sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:13 Kaynak: AA
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