"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı meydanlar, sokaklar boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu