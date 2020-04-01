Son Dakika › Güncel › 'Türkiye'nin Meydanları'nda 'koronavirüs sessizliği' - Son Dakika
"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik Polislerin ekip aracıyla meydanda tur atması Polisin az sayıdaki vatandaşı anons yaparak uzaklaştırması "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal...
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik
Polislerin ekip aracıyla meydanda tur atması
Polisin az sayıdaki vatandaşı anons yaparak uzaklaştırması
" Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu evlerinde olan Antalyalılar'ın dışarı çıkmaması ve turist hareketliliğinin olmaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Polisler, ekip aracıyla zaman zaman meydanda tur atıp, banklara oturarak vakit geçirmek isteyen vatandaşı, araç megafonuyla anonslar yaparak uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:24 Kaynak: AA
Son Dakika Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti