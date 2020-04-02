"Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi

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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır