Son Dakika › Güncel › 'Türkiye'nin Meydanları'nda koronavirüs sessizliği' havadan görüntülendi - Son Dakika
"Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi
6 saat önce
Taksim Meydanı'ndan havadan görüntüler Eminönü Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - "Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi.
Taksim Meydanı'ndan havadan görüntüler
Eminönü Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - " Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:36 Kaynak: AA
Son Dakika Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek 7 gün boyunca laboratuvarda koronavirüsle baş başa kalacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan duygulandıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı